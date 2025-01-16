В Словакии ученик гимназии устроил резню. Есть жертвы, нападавший задержан – фото
В Словакии ученик гимназии в городе Спишска Стара Вес Самуэль С. напал на учебное заведение. Погибла замдиректора и одна из учениц, есть раненые. Сам нападавший задержан, сообщает Aktuality со ссылкой на информацию правоохранителей и анонимных собеседников.
Днем 16 января ученик гимназии зашел в учебное заведение с ножом. Около 13:00 поступило сообщение о раненых, на место были направлены бригады скорой помощи.
Как утверждают правоохранители, в результате этого погибла 18-летняя одноклассница нападавшего и 51-летняя заместитель директора школы. Также травмированы 51-летний мужчина и 62-летняя женщина, госпитализирована еще одна 18-летняя пострадавшая.
Сообщается, что подозреваемый скрылся с места, но около 14:00 его разыскали по следам на снегу и задержали, при нем нашли нож. Для поиска были привлечены кинологи, квадроциклы и снегоходы.
Причины нападения 18-летнего подозреваемого неизвестны. По информации Aktuality, он был отличником, часто представлял учебное заведение на олимпиадах и спортивных соревнованиях. 16 января задержанный должен был пройти комиссию-экзамен после перевода из другой школы.
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