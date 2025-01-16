У Словаччині учень гімназії влаштував різанину. Є жертви, нападника затримано – фото

Місце нападу (Фото: TASR/Adriána Hudecová)

У Словаччині учень гімназії у місті Списька Стара Вес Самуель С. напав на навчальний заклад. Загинула заступниця директора та одна з учениць, є поранені. Самого нападника затримано, повідомляє Aktuality з посиланням на інформацію правоохоронців та анонімних співрозмовників.

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Вдень 16 січня учень гімназії зайшов до навчального закладу із ножем. Близько 13:00 надійшло повідомлення про поранених, на місце були направлені бригади швидкої допомоги.

Як стверджують правоохоронці, внаслідок цього загинула 18-річна однокласниця нападника та 51-річна заступниця директора школи. Також травмовано 51-річного чоловіка та 62-річну жінку, госпіталізовано ще одну 18-річну постраждалу.

Повідомляється, що підозрюваний втік із місця, але близько 14:00 його розшукали за слідами на снігу та затримали, із ним знайшли ніж. Для пошуку були залучені кінологи, квадроцикли та снігоходи.

Причини нападу 18-річного підозрюваного невідомі. За інформацією Aktuality, він був відмінником, часто представляв навчальний заклад на олімпіадах та спортивних змаганнях. 16 січня затриманий мав пройти комісію-іспит після переведення з іншої школи.

Затриманий, фото: Аktuality.sk/PZ SR

1 січня у чорногорському Цетині чоловік відкрив вогонь у кафе "Велестово" та біля нього. Підозрюваний наклав на себе руки під час спроби затримання.

2 січня в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу. Щонайменше десяток людей отримали поранення.