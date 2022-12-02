Как в случае блекаута в Киеве будут работать транспорт и магазины, где зарядить гаджеты

дополнено

В случае полного отсутствия электроэнергии в Киеве движение поездов метро приостановят, на станциях будет электричество, связь и вода, а проезд по городу будут обеспечивать автобусы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы все надеемся, что худшего сценария развития событий не будет. Но должны быть готовы к разным вариантам, поскольку враг коварен и безжалостен", – написал Кличко.

Он отметил, что Россия не оставляет попыток оставить украинцев зимой без света, тепла и воды.

"В случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях", – сообщил мэр.

В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным.

По информации мэра, все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии – бензиновые и дизельные генераторы. На территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.

В случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения движение поездов метрополитена будет приостановлено.

45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги.

Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, сообщил Кличко.

Он рассказал, что на станциях подземки будут доступны:

• интернет-связь;

• электроэнергия (возможность подзарядки мобильных телефонов и других гаджетов);

• питьевая вода;

• санитарные узлы.

"Средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно надевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи", – предупредил Кличко.

Он уточнил, что станции наземного участка метрополитена не будут использоваться для нужд гражданской защиты (как укрытие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и во время действия воздушной тревоги).

ДОПОЛНЕНО в 20:30. В случае блекаута в столице будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ на автономных источниках питания, чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах.

Власти Киева предлагают на всякий случай, загрузить и сохранить на своих устройствах эти списки: рынки, магазины, ТРЦ.

Отмечается, что график работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.

Уточнюється, що графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим.

В Украине работают несколько тысяч пунктов несокрушимости, где круглосуточно и безвозмездно должны быть электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, места отдыха.

Читайте также: Кличко не исключает, что Киев может остаться без тепла до весны в случае новых атак РФ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.