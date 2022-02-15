Латвия: В случае признания РФ террористов на Донбассе "республиками" ЕС должен действовать
15.02.2022, 19:10
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)
Если Россия признает "республиками" оккупированные ею территории украинского Донбасса, Евросоюз должен ввести против Москвы санкции. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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Он назвал постановление нелигитимной Госдумы РФ об обращении к президенту РФ Владимиру Путину касательно признания "республиками" неподконтрольной Украине части Донбасса "прискорбным и противоречащим международному праву".
"Если Россия двинется в этом направлении, ЕС должен действовать и ввести санкции", – написал он.
- 15 февраля 2022 года депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями ЛНР и ДНР, "независимыми республиками".
- В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" территории ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что такое признание создаст новые территориальные претензии к Украине.
- В Офисе президента считают, что решение Госдумы идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание "республиками" оккупированных частей Донбасса будет "политической катастрофой".
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