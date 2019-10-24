В Слуге народа назвали условия для досрочных местных выборов

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что местные выборы могут пройти весной, если власть успеет провести административно-территориальную реформу. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Она (реформа, – ред.) будет включать в себя большую фиксацию нового административно-территориального устройства через закон. Если мы успеем закончить децентрализацию до весны-начала лета, тогда есть смысл делать выборы досрочно", - объяснил нардеп.

Читайте также: Корниенко рассказал о "красных линиях" и выборах на Донбассе

Корниенко также добавил, что реформа включает в себя и предложение сократить для местных депутатов срок пребывания у власти до четырех лет. Он подчеркнул, что эти изменения должны быть закреплены на уровне Конституции, для чего требуется 300 голосов нардепов.

"Чтобы перезапустить (систему местного самоуправления, – ред.), нужно сразу провести выборы и на четыре года их (местную власть, – ред.) выбрать", - подытожил он.

Ранее Корниенко рассказал о деталях реформы местного самоуправления.

Читайте также: Децентрализация на линии войны: кто тормозит реформу и что делать