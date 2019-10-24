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Корниенко рассказал о "красных линиях" и выборах на Донбассе

Корниенко рассказал о "красных линиях" и выборах на Донбассе - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.10.2019, 12:07

Первый замлидера фракции Слуга народа подчеркнул, что важно обеспечить фактор политической безопасности в захваченном гибридными войсками РФ Донбассе

Местные выборы во временно оккупированном Донбассе пройдут только в том случае, когда Украина сможет обеспечить "все необходимые красные линии". Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, если на встрече "нормандского формата" каким-то образом договорятся о мире, возможны ли выборы на Донбассе, Корниенко сказал: "Если мы обеспечим фактор безопасности и все необходимые красные линии, которые всех беспокоят - гипотетически, да. Но опять-таки, надо их так срочно там проводить?".

Он считает, что важно обеспечить фактор политической безопасности. "Нужно, чтобы там возобновилась украинская законность. Потому, что вернуть контроль над границей - это большое дело. Но это полдела. Нам надо интегрировать людей, нам надо возвращать души людей", - подчеркнул Корниенко.

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Слуга народа Донбасс выборы Александр Корниенко
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