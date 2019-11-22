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Арахамия ответил на голодовку адвоката Небесной сотни

Арахамия ответил на голодовку адвоката Небесной сотни - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
22.11.2019, 08:08

Давид Арахамия считает: за поправку проголосуют, однако нужно подождать до 3 декабря

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заверил, что его фракция поддержит требования адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, однако не может сделать это прямо сейчас. Об этом он заявил во время шоу Право на владу на 1+1.

"Я вам лично гарантирую, что позиция нашей фракции будет эту поправку проголосовать. Я думаю, поддержит весь зал. Но до 3 декабря это по объективным причинам невозможно - люди работают в округах. Надо потерпеть до 3 декабря", - сказал адвокату он.

Справка. Ранее Закревская объявила голодовку из-за приостановки расследования дел Майдана. Это случилось из-за того, что дела были переданы из Генпрокуратуры в ГБР, однако в законе пока отсутствую поправки, которые позволили б создать новое следственное управление в ГБР - и продолжить расследование.

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Слуга народа майдан голодовка небесная сотня евгения закревская Давид Арахамия
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