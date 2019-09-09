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В Слуге народа отреагировали на визиты Медведчука в Россию

В Слуге народа отреагировали на визиты Медведчука в Россию - Фото
Богдан Яременко (фото - facebook.com/Богдан Яременко)
09.09.2019, 06:21

Нардеп Богдан Яременко отметил, что "такие действия следует трактовать как государственную измену, а наказывать за это тюремным заключением"

Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Это моя частная инициатива, я еще не приступил к ее реализации, просто из-за нехватки времени. Но это обязательно будет сделано. У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся в очень вредный способ. Потому, что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличны от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины", - отметил Яременко.

По его словам, такие действия следует трактовать как государственную измену, а наказывать за это тюремным заключением. Он также отметил, что отмена неприкосновенности с 2020 года будет только способствовать этому.

"Сейчас надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны повредить межчеловеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы - это государственная измена. Это должно наказываться", - объяснил Яременко.

  • 5 сентября Медведчук поехал на экономический форум во Владивосток, где выступил за снятие санкций Евросоюза против страны-оккупанта.

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Россия госизмена виктор медведчук богдан яременко
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