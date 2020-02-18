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В Слуге народа придумали способ победить "спам поправками" в Раде

В Слуге народа придумали способ победить "спам поправками" в Раде - Фото
Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
18.02.2020, 14:05

Правящая партия хочет изменить Регламент Рады, чтобы у нардепов не было возможности затягивать принятие законопроектов за счет внесения правок

Рабочая группа подготовила законопроект №3018, который должен исправить ситуацию, когда принятие закона затягивается огромным количеством поправок, которые необходимо рассмотреть. Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Законопроектом предлагается вносить одинаковые поправки в сравнительную таблицу как одну, а во втором чтении сначала рассматривать учтенные профильным комитетом поправки. Если время рассмотрение поправок превысит тайминг одного пленарного дня, то принятие закона в целом должно состояться на следующем пленарном заседании.

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Также предлагается установить для нардепов пятидневный срок для ознакомления с законопроектом и изменить распорядок работы Рады в пятницу. Две фракции/группы смогут лишь один раз за пленарный день взять 30-минутный перерыв.

На стадии дискуссии находится идея введения института парламентских приставов, которые могут лишать слова, выводить из зала или штрафовать нардепов, которые блокируют работу парламента или нецензурно выражаются.

  • 6-7 февраля Верховная Рада рассмотрела 216 поправок к законопроекту о рынке земли из 4018. Депутаты приняли лишь одну, после чего отложили законопроект и перешли к рассмотрению других вопросов. Сегодня в Раде должно возобновиться рассмотрение этого законопроекта. 
  • По словам Кравчук, около 3500 поправок было подано к законопроекту о легализации игорного бизнеса, столько же ожидается и к законопроекту о медиа.

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