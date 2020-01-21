Разумков: Не нарушая регламент, не приняли б и четверти законов

Верховная Рада не смогла бы принять и четверти законов, если б не нарушала регламент. Об этом в эфире программы Свобода Слова на ICTV заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы (депутатам, - ред.) должны за 10 дней. Если исходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверти того, что было принято", - сказал он.
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Разумков объяснил, что когда речь идет о больших законопроектах – это одна ситуация. И в таких случаях норму о 10 днях надо выполнять, чтобы депутаты ознакомились с правками. Но также есть законопроекты "с тремя правками", где придерживаться этого требования не всегда уместно.
"Откладывать закон о, например, улучшении жизни наших военнослужащих на три недели из-за того что… Ну можно прочитать три правки. С точки зрения регламента, это можно отнести к нарушениям. А с точки зрения человеческой логики - это будет неуважение, к, например, той же армии", - объяснил политик.
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