Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Слуге народа рассказали, как изменится идеология партии

В Слуге народа рассказали, как изменится идеология партии - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
10.11.2019, 17:20

Цель изменений – поиск компромисса в середине партии

Новоизбранный глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что в партии намерены пересмотреть идеологию - и добавить в нее черты социализма. Об этом он рассказал на брифинге после съезда Слуги народа, передает корреспондент LIGA.net.

"Идеология у нас либертарианская, вы знаете. Будет ли она меняться? Будет. Либеральные идеи поддерживаются не всеми депутатами. Нужно искать какой-то компромисс между либеральными и социалистическими идеями", -заявил он.

Корниенко также заявил, что новая идеология будет строиться "вокруг человека" - и станет "более либеральной".

Читайте также: Идеология Слуги народа: консерваторы, либертарианцы и Бужанский. Что происходит в партии

Напишите нам
Слуга народа социализм Александр Корниенко либертарианство идеология
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 