В Слуге народа рассказали, как изменится идеология партии

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Новоизбранный глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что в партии намерены пересмотреть идеологию - и добавить в нее черты социализма. Об этом он рассказал на брифинге после съезда Слуги народа, передает корреспондент LIGA.net.

"Идеология у нас либертарианская, вы знаете. Будет ли она меняться? Будет. Либеральные идеи поддерживаются не всеми депутатами. Нужно искать какой-то компромисс между либеральными и социалистическими идеями", -заявил он.

Корниенко также заявил, что новая идеология будет строиться "вокруг человека" - и станет "более либеральной".

Ранее в Слуге народа провозгласили либертарианство идеологией партии. Ключевая идея - продвижение индивидуальной свободы человека и минимизация размера государственного аппарата.

В сентябре нардеп Слуги народа Ирина Верещук заявила, что украинские "традиционные" ценности якобы не совпадают с европейскими ценностями.

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