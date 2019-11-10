В Слуге народа рассказали, как изменится идеология партии

Новоизбранный глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что в партии намерены пересмотреть идеологию - и добавить в нее черты социализма. Об этом он рассказал на брифинге после съезда Слуги народа, передает корреспондент LIGA.net.
"Идеология у нас либертарианская, вы знаете. Будет ли она меняться? Будет. Либеральные идеи поддерживаются не всеми депутатами. Нужно искать какой-то компромисс между либеральными и социалистическими идеями", -заявил он.
Корниенко также заявил, что новая идеология будет строиться "вокруг человека" - и станет "более либеральной".
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