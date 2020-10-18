В Слуге народа заявили, что у опроса Зеленского будут политические последствия

"Мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали свои голоса люди", – сказал депутат фракции Слуга народа Александр Качура

Команда президента Владимира Зеленского должна будет реализовать в конкретных решениях то, за что отдадут свои голоса участники анонсированного Зеленским опроса во время местных выборов. Об этом в интервью Радио Свобода сказал депутат Слуги народа, замглавы комитета по вопросам местного самоуправления Александр Качура.

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"Будут политические последствия, потому что, если мы проведем опрос, и люди по поводу того или иного вопроса решат так или иначе, мы должны будем воплотить в жизнь то, за что отдали, если это так можно назвать, свои голоса люди после того, когда они определились с кандидатом на выборах", – сказал Качура.

По его мнению, проведение опроса полностью соответствует украинскому законодательству.

"Если у кого-то есть вопросы к законности в рамках избирательного процесса (мы же партия Слуга народа, мы не организуем этот процесс, потому что мы являемся субъектом избирательного процесса), если у кого-то есть сомнения, они должны направлять жалобы в ЦИК и исковые заявления в суд, а не просто ходить по эфирам и рассказывать, что это – зрада", – сказал депутат.

13 октября, Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

В партиях Европейская солидарность, Батьківщина и Голос раскритиковали инициативу президента.

Вадим Ребрина

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