В США арестовали китайца, подозревая его в нелегальном экспорте оружия в Северную Корею
Министерство юстиции США объявило об аресте проживавшего в Калифорнии 41-летнего Шенгхуа Вена по обвинению в нелегальном экспорте оружия и боеприпасов в Северную Корею. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.
По данным следствия, Вен вместе с сообщниками скрывал военные товары в контейнерах, отправлявшихся из порта Лонг-Бич через Гонконг в Северную Корею. Вен – гражданин Китая, который оставался в США нелегально по истечении срока действия студенческой визы. Как нелегальный резидент, он не имел права владеть оружием или боеприпасами, отмечают в Минюсте.
Следователи утверждают, что Вен неоднократно обсуждал с сообщниками вопрос поставки военного оборудования в Северную Корею, что подтверждается текстовыми сообщениями, электронными письмами и фотографиями. В частности, он контактировал с брокером в США для приобретения двигателя гражданского самолета в период с января по апрель 2023 года.
Обвинительные документы включают обвинения в сговоре по нарушению Международного акта о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Если его вина будет доказана, Вену грозит до 20 лет лишения свободы. Дело считается серьезным, поскольку оно касается нарушения международных санкций и создает риск для национальной безопасности США.
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