У США арештували китайця, підозрюючи його у нелегальному експорті зброї до Північної Кореї

За даними слідства, Шенгхуа Вен приховував військові товари в контейнерах, які відправлялися з порту Лонг-Біч через Гонконг до Північної Кореї

Ракета КНДР (Фото: KNCA)

Міністерство юстиції США оголосило про арешт 41-річного Шенгхуа Вена, який проживав у Каліфорнії, за звинуваченням у нелегальному експорті зброї та боєприпасів до Північної Кореї. Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

За даними слідства, Вен разом зі спільниками приховував військові товари в контейнерах, які відправлялися з порту Лонг-Біч через Гонконг до Північної Кореї. Вен є громадянином Китаю, який залишався в США нелегально після закінчення терміну дії студентської візи. Як нелегальний резидент, він не мав права володіти зброєю чи боєприпасами, наголошують у Мін'юсті.

Слідчі стверджують, що Вен неодноразово обговорював зі спільниками питання постачання військового обладнання до Північної Кореї, що підтверджується текстовими повідомленнями, електронними листами та фотографіями. Зокрема, він контактував із брокером у США для придбання двигуна цивільного літака у період з січня по квітень 2023 року.

Обвинувальні документи містять звинувачення у змові з порушення Міжнародного акту про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Якщо його провину буде доведено, Вену загрожує до 20 років позбавлення волі. Справа вважається серйозною, оскільки вона стосується порушення міжнародних санкцій та створює ризик для національної безпеки США.