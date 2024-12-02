Зеленський заявив, що у 2024 році КНДР надала Росії 3,5 млн артснарядів

Володимир Зеленський стверджує, що у 2025 році РФ розраховує отримати від КНДР ще кілька мільйонів артснарядів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У поточному році Північна Корея надала Росії мільйони артилерійських снарядів. Про це в інтерв’ю японському агентству Kyodo News повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, на територію РФ для участі у війні проти України прибули близько 12 000 солдатів з КНДР.

"У нас є інформація, що вже є загиблі й поранені серед північнокорейських військових. Але у мене немає цифр, сьогодні такої статистики немає. Не хочу брехати, повинні бути докази", – сказав Зеленський.

Він уточнив: стосовно 12 000 військових з КНДР в Росії є конкретні докази. Також, як зазначив глава держави, є докази щодо надання РФ північнокорейського озброєння. Зокрема, він згадав реактивні системи залпового вогню, ракети й "мільйони артилерійських снарядів".

"Якщо ми бачимо цифри, що 3,5 млн були протягом цього року, тільки артилерійських снарядів від Північної Кореї передані Росії для війни з нами. Якщо ми бачимо, що вони [росіяни] розраховують ще на кілька мільйонів у 2025 році. Ми це бачимо за документами", – наголосив президент.