Зеленский заявил, что в 2024 году КНДР предоставила России 3,5 млн артснарядов
В текущем году Северная Корея предоставила России миллионы артиллерийских снарядов. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo News сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, на территорию РФ для участия в войне против Украины прибыли около 12 000 солдат из КНДР.
"У нас есть информация, что уже есть погибшие и раненые среди северокорейских военных. Но у меня нет цифр, сегодня такой статистики нет. Не хочу лгать, должны быть доказательства", – сказал Зеленский.
Он уточнил: относительно 12 000 военных из КНДР в России есть конкретные доказательства. Также, как отметил глава государства, есть доказательства предоставления РФ северокорейского вооружения. В частности, он упомянул о реактивных системах залпового огня, ракетах и "миллионах артиллерийских снарядов".
"Если мы видим цифры, что 3,5 млн были в течение этого года, только артиллерийских снарядов от Северной Кореи переданы России для войны с нами. Если мы видим, что они [россияне] рассчитывают еще на несколько миллионов в 2025 году. Мы это видим по документам", – подчеркнул президент.
- 15 сентября Буданов заявил, что поставки вооружения из КНДР в Россию не сравнимы ни с чем.
- 5 октября The Times писала, что Северная Корея передает России миллионы снарядов в год, но не все качественные.
- 25 ноября ГУР показало иностранные компоненты, обнаруженные в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24.
- 29 ноября разведка также сообщила, что из Северной Кореи в Россию передано более 5 млн снарядов, 100 баллистических ракет малой дальности и 100 артиллерийских систем.