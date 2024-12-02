Зеленский заявил, что в 2024 году КНДР предоставила России 3,5 млн артснарядов

Владимир Зеленский утверждает, что в 2025 году РФ рассчитывает получить от КНДР еще несколько миллионов артснарядов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В текущем году Северная Корея предоставила России миллионы артиллерийских снарядов. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo News сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, на территорию РФ для участия в войне против Украины прибыли около 12 000 солдат из КНДР.

"У нас есть информация, что уже есть погибшие и раненые среди северокорейских военных. Но у меня нет цифр, сегодня такой статистики нет. Не хочу лгать, должны быть доказательства", – сказал Зеленский.

Он уточнил: относительно 12 000 военных из КНДР в России есть конкретные доказательства. Также, как отметил глава государства, есть доказательства предоставления РФ северокорейского вооружения. В частности, он упомянул о реактивных системах залпового огня, ракетах и "миллионах артиллерийских снарядов".

"Если мы видим цифры, что 3,5 млн были в течение этого года, только артиллерийских снарядов от Северной Кореи переданы России для войны с нами. Если мы видим, что они [россияне] рассчитывают еще на несколько миллионов в 2025 году. Мы это видим по документам", – подчеркнул президент.