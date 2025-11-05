В США демократы выиграли первые крупные выборы после возвращения Трампа

Зогран Мамдани (Фото: Facebook / Zohran Kwame Mamdani)

В США представители Демократической партии выиграли первые крупные выборы после избрания Дональда Трампа 47-м президентом Штатов. В частности, 34-летний демократ Зогран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка, сообщают Reuters и NBC News.

Мамдани обошел на выборах бывшего губернатора штата Нью-Йорк (2011-2021) Эндрю Куомо.

Мамдани стал самым молодым за столетие и первым в истории мусульманином-мэром крупнейшего города США. Он поставил себя в прямую оппозицию к Трампу.

"Вместе мы начнем поколение перемен, и если мы возьмем этот смелый новый курс, а не будем убегать от него, мы сможем ответить на олигархию и авторитаризм силой, которой они боятся, а не тем умиротворением, которого они хотят <…> Это не только то, как мы остановим Трампа, но и то, как мы остановим следующего", – заявил он.

Мамдани называет себя "демократическим социалистом" и хочет льгот для нью-йоркцев, в частности обещает решить проблему доступности и качества жилья, создать программу бесплатных автобусных перевозок и прочее.

Также демократы победили на выборах в Вирджинии и Нью-Джерси.

47-летняя демократка Абигейл Спенбергер победила республиканку Винсом Эрл. Она станет первой женщиной, которая возглавит штат Вирджиния.

53-летняя представительница Демократической партии Мики Шеррилл на выборах губернатора Нью-Джерси обошла республиканца Джека Чиаттарелли.

Бывший вице-президент США Камала Харрис допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Штатов в 2028 году.