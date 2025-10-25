Камала Харрис допустила, что снова будет баллотироваться в президенты США

Бывшая вице-президент США еще не приняла решение об участии в выборах, но видит свое будущее в политике

Камала Харрис (Фото: Jemal Countess/EPA)

Бывшая вице-президент США Камала Харрис допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Штатов. Такое мнение она высказала в интервью BBC.

Она заявила, что "возможно" снова будет баллотироваться на пост президента Штатов в 2028 году после поражения от Дональда Трампа в прошлом году. В то же время Харрис опровергла результаты опросов, которые назвали ее аутсайдером в борьбе за место кандидата от Демократической партии на следующих выборах.

В интервью BBC Харрис не исключила возможность еще одной попытки баллотироваться в Белый дом, заявив, что ее внучатые племянницы "при жизни, наверное", увидят женщину-президента.

На вопрос, готова ли к этому, она ответила "возможно", подтвердив, что рассматривает возможность еще одной попытки баллотироваться на высший пост.

Харрис заявила, что еще не приняла решение, но подчеркнула, что по-прежнему видит свое будущее в политике.

"Я еще не закончила. Всю карьеру я посвятила служению обществу, и это в моей крови", – сказала бывшая вице-президент.

Комментируя вероятность того, что она окажется аутсайдером в борьбе за место в избирательной кампании Демократической партии – даже уступая голливудскому актеру Дуэйну Скале Джонсону, она заявила, что никогда не прислушивалась к опросам.

"Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первый, ни на второй пост – и точно не сидела бы здесь", – подчеркнула политик.