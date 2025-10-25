Камала Гарріс припустила, що знову балотуватиметься в президенти США

Колишня віцепрезидентка США ще не вирішила, чи братиме участь у виборах, але бачить своє майбутнє в політиці

Камала Гарріс (Фото: Jemal Countess/EPA)

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс припустила, що знову балотуватиметься у президенти Штатів. Таку думку вона висловила в інтерв’ю BBC.

Вона заявила, що "можливо" знову балотуватиметься на пост президента Штатів у 2028 році після поразки від Дональда Трампа минулого року. Водночас Гарріс спростувала результати опитувань, які назвали її аутсайдером у боротьбі за місце кандидата від Демократичної партії на наступних виборах.

В інтерв'ю BBC Гарріс не виключила можливість ще однієї спроби балотуватися в Білий дім, заявивши, що її онукові племінниці "за життя, напевно", побачать жінку-президента.

На запитання, чи готова до цього, вона відповіла "можливо", підтвердивши, що розглядає можливість ще однієї спроби балотуватися на вищу посаду.

Гарріс заявила, що ще не вирішила, але наголосила, що, як і раніше, бачить своє майбутнє в політиці.

"Я ще не закінчила. Усю кар'єру я присвятила служінню суспільству, і це в моїй крові", – сказала колишня віцепрезидентка.

Коментуючи ймовірність того, що вона виявиться аутсайдером у боротьбі за місце у виборчій кампанії Демократичної партії – навіть поступаючись голлівудському акторові Дуейну Скелі Джонсону, вона заявила, що ніколи не прислухалася до опитувань.

"Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася ні на перший, ні на другий пост – і точно не сиділа б тут", – наголосила політикиня.