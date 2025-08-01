Камала Гарріс оголосила про політичну паузу, назвавши чинну систему США "зламаною"
Колишня віцепрезидентка США та екскандидатка у президенти у 2024 році Камала Гарріс заявила, що тимчасово відходить від політики, назвавши чинну систему "зламаною". Про це вона сказала у шоу "The Late Show", повідомляє The Hill.
Під час розмови Гарріс оголосила, що тимчасово припиняє свою політичну діяльність. На думку ексвіцепрезидентки, політична система США нині є глибоко недієздатною.
"Я не хочу повертатися до цієї системи. Я думаю, що вона зламана. Я хочу подорожувати країною, слухати людей, розмовляти з ними – не в контексті виборчої кампанії чи транзакцій", – заявила вона.
Гарріс також підтвердила, що не планує балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії у 2028 році, попри тривалі спекуляції.
Вона розповіла, що після поразки у президентських перегонах тривалий час навмисно уникала новин і політики.
"Я просто не люблю самокалічення", – сказала вона і додала, що весь цей час дивилася кулінарні шоу.
- 6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде справжньою "золотою епохою для країни".
- Того самого дня Гарріс визнала поразку та привітала Трампа з перемогою на президентських виборах.
- 21 листопада 2024 року опитування компанії Puck News / Echelon Insights показало, що 41% демократів хочуть, щоб Гарріс балотувалася в президенти у 2028 році.
Коментарі (0)