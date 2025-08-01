Камала Гарріс оголосила про політичну паузу, назвавши чинну систему США "зламаною"

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/LESLIE PLAZA JOHNSON)

Колишня віцепрезидентка США та екскандидатка у президенти у 2024 році Камала Гарріс заявила, що тимчасово відходить від політики, назвавши чинну систему "зламаною". Про це вона сказала у шоу "The Late Show", повідомляє The Hill.

Під час розмови Гарріс оголосила, що тимчасово припиняє свою політичну діяльність. На думку ексвіцепрезидентки, політична система США нині є глибоко недієздатною.

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"Я не хочу повертатися до цієї системи. Я думаю, що вона зламана. Я хочу подорожувати країною, слухати людей, розмовляти з ними – не в контексті виборчої кампанії чи транзакцій", – заявила вона.

Гарріс також підтвердила, що не планує балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії у 2028 році, попри тривалі спекуляції.

Вона розповіла, що після поразки у президентських перегонах тривалий час навмисно уникала новин і політики.

"Я просто не люблю самокалічення", – сказала вона і додала, що весь цей час дивилася кулінарні шоу.