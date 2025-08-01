Камала Харрис объявила о политической паузе, назвав действующую систему США "сломанной"
Бывшая вице-президент США и экс-кандидат в президенты в 2024 году Камала Харрис заявила, что временно отходит от политики, назвав действующую систему "сломанной". Об этом она сказала в шоу "The Late Show", сообщает The Hill.
Во время разговора Харрис объявила, что временно прекращает свою политическую деятельность. По мнению экс-вице-президента, политическая система США сейчас глубоко недееспособна.
"Я не хочу возвращаться к этой системе. Я думаю, что она сломана. Я хочу путешествовать по стране, слушать людей, разговаривать с ними – не в контексте избирательной кампании или транзакций", – заявила она.
Харрис также подтвердила, что не планирует баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 2028 году, несмотря на длительные спекуляции.
Она рассказала, что после поражения в президентской гонке долгое время намеренно избегала новостей и политики.
"Я просто не люблю самоистязания", – сказала она и добавила, что все это время смотрела кулинарные шоу.
- 6 ноября 2024 года Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет настоящей "золотой эпохой для страны".
- В тот же день Харрис признала поражение и поздравила Трампа с победой на президентских выборах.
- 21 ноября 2024 года опрос компании Puck News / Echelon Insights показал, что 41% демократов хотят, чтобы Харрис баллотировалась в президенты в 2028 году.
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