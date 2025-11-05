У США демократи виграли перші великі вибори після повернення Трампа

Мером Нью-Йорка вперше стане мусульманин. Також демократи виграли вибори у Нью-Джерсі та Вірджинії

Зогран Мамдані (Фото: Facebook / Zohran Kwame Mamdani)

У США представники Демократичної партії виграли перші великі вибори після обрання Дональда Трампа 47-м президентом Штатів. Зокрема, 34-річний демократ Зогран Мамдані переміг на виборах мера Нью-Йорка, повідомляють Reuters і NBC News.

Мамдані обійшов на виборах колишнього губернатора штату Нью-Йорк (2011–2021) Ендрю Куомо.

Мамдані став наймолодшим за століття і першим в історії мусульманином-мером найбільшого міста США. Він поставив себе в пряму опозицію до Трампа.

"Разом ми започаткуємо покоління змін, і якщо ми візьмемо цей сміливий новий курс, а не тікатимемо від нього, ми зможемо відповісти на олігархію та авторитаризм силою, якої вони бояться, а не тим умиротворенням, якого вони прагнуть <…> Це не лише те, як ми зупинимо Трампа, але й те, як ми зупинимо наступного", – заявив він.

Мамдані називає себе "демократичним соціалістом" і хоче пільг для нью-йоркців, зокрема обіцяє вирішити проблему доступності і якості житла, створити програму безкоштовних автобусних перевезень тощо.

Також демократи перемогли на виборах у Вірджинії та Нью-Джерсі.

47-річна демократка Абігейл Спенбергер перемогла республіканку Вінсом Ерл. Вона стане першою жінкою, яка очолить штат Вірджинія.

53-річна представниця Демократичної партії Мікі Шеррілл на виборах губернатора Нью-Джерсі обійшла республіканця Джека Чіаттареллі.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс припустила, що знову балотуватиметься у президенти Штатів у 2028 році.