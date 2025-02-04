В США хотят пересмотреть ограничение Байдена на экспорт оружия

Согласно прогнозу, США могли терять около $40 млн в год на этом запрете

Говард Лютник (Фото: x.com/howardlutnick)

США пересмотрят ограничения на экспорт огнестрельного оружия, введенные 46-м президентом Джо Байденом. Об этом сообщил кандидат президента Дональда Трампа на пост главы Министерства торговли Говард Лютник, передает Reuters.

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"Обеспечу, чтобы департамент рассмотрел эту политику и предпринял соответствующие действия", – сказал он, отвечая на вопрос сенатора Эрика Шмитта.

По словам сенатора, политика ограниченного экспорта оружия стоит США и экспортерам "сотни миллионов долларов ежегодно". Отмечается, что, согласно оценке отраслевой ассоциации, в 2023 году убытки от продаж могли составить $238 млн в год.

Решение администрации Байдена об ограничении на продажу оружия негосударственным пользователям в 36 странах было принято в 2024 году, а за год до этого была приостановлена отправка огнестрельного оружия. По мнению Госдепартамента, в этих странах существовал высокий риск утечки огнестрельного оружия.

По прогнозу Минторговли США в тот период, ограничения могли привести к сокращению среднегодового экспорта на 7%, или на $40 млн.

На тот момент министр торговли Джина Раймондо заявила, что ограничения касаются поставок оружия наркокартелям, преступным группировкам, бандам и другим лицам.

"Времена экспорта оружия военного образца гражданским лицам в нестабильных странах прошли", – заявляла она.

Сообщается, что комитет Сената по торговле проведет голосование по утверждению кандидатуры Лютника в среду, 5 февраля.

21 января 2025 года президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

3 февраля Reuters сообщило, что США возобновили поставки оружия в Украину после короткой паузы.