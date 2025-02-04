У США хочуть переглянути обмеження Байдена на експорт зброї
США переглянуть обмеження на експорт вогнепальної зброї, запроваджені 46-м президентом Джо Байденом. Про це повідомив кандидат президента Дональда Трампа на посаду голови Міністерства торгівлі Говард Лютнік, повідомляє Reuters.
"Забезпечу, щоб департамент розглянув цю політику і вдався до відповідних дій", – сказав він, відповідаючи на запитання сенатора Еріка Шмітта.
За словами сенатора, політика обмеженого експорту зброї коштує США та експортерам "сотні мільйонів доларів щороку". Зазначається, що, згідно з оцінкою галузевої асоціації, у 2023 році збитки від продажу могли становити $238 млн на рік.
Рішення адміністрації Байдена про обмеження на продаж зброї недержавним користувачам у 36 країнах було ухвалено у 2024 році, а за рік до цього було припинено відправлення вогнепальної зброї. На думку Держдепартаменту, у цих країнах існував високий ризик витоку вогнепальної зброї.
За прогнозом Мінторгівлі США у той період, обмеження могли призвести до скорочення середньорічного експорту на 7%, або на $40 млн.
На той момент міністерка торгівлі Джина Раймондо заявила, що обмеження стосуються постачання зброї наркокартелям, злочинним угрупованням, бандам та іншим особам.
"Часи експорту зброї військового зразка цивільним особам у нестабільних країнах минули", – заявляла вона.
Повідомляється, що комітет Сенату з торгівлі проведе голосування щодо затвердження кандидатури Лютніка в середу, 5 лютого.
- 21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.
- 3 лютого Reuters повідомило, що США відновили постачання зброї до України після короткої паузи.