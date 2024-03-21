В США хотят выпустить облигации для Украины на $50 млрд за счет активов РФ – Bloomberg

С такой инициативой США обратились в страны G7, пишет издание

Центробанк России (Иллюстративное фото: EPA)

США предложили выпустить облигации для Украины на $50 млрд за счет замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, ознакомленных с этим планом.

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Как отметил один из собеседников, предложение предусматривает объединение $280 млрд активов российского Центробанка, замороженных в государствах G7 и Европейского Союза, и направление прибыли от них на так называемые "облигации свободы" для оказания помощи Украине.

По информации издания, более двух третей замороженных активов РФ заблокировано в ЕС, где они дают около $3,6 млрд прибыли в год. Поступления, как отмечает Bloomberg, от возможного размещения облигаций будут равны $60 млрд помощи США, все еще заблокированной в Конгрессе.

По словам другого собеседника, эта идея обсуждается, однако некоторые страны G7, включая Германию и Францию, выразили осторожность по поводу новой инициативы США.

При этом, как отмечает издание, лидеры государств G7 ранее заявляли, что активы будут оставаться замороженными, пока Россия не согласится заплатить Украине за нанесенный ущерб. Аргумент США состоит в том, чтобы разработать вариант, который максимизирует доход от замороженных активов и поможет в поддержке Украины.

6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

12 февраля Совет ЕС шагнул к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.

15 марта Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов пойдут на покупку оружия для Украины.

21 марта канцлер Австрии Карл Негаммер выступил против передачи доходов от российских активов для закупки оружия для ВСУ.

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