У США хочуть випустити облігації для України на $50 млрд коштом активів РФ – Bloomberg

Центробанк Росії (Ілюстративне фото: EPA)

США запропонували випустити облігації для України на $50 млрд коштом заморожених російських активів. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на двох неназваних американських посадовців, ознайомлених із цим планом.

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Як зазначив один зі співрозмовників, пропозиція передбачає об’єднання $280 млрд активів російського Центробанку, які були заморожені в державах G7 та Європейського Союзу, і спрямувати прибуток від них на так звані "облігації свободи" для надання допомоги Україні.

За інформацією видання, понад дві третини заморожених активів РФ заблоковано в ЄС, де вони дають близько $3,6 млрд прибутку на рік. Надходження, як зазначає Bloomberg, від можливого розміщення облігацій дорівнюватимуть $60 млрд допомоги США, яка все ще заблокована в Конгресі.

За словами іншого співрозмовника, ця ідея обговорюється, однак деякі країни G7, включно з Німеччиною та Францією, висловили обережність щодо нової ініціативи США.

Водночас, як наголошує видання, лідери держав G7 раніше заявляли, що активи залишатимуться замороженими, доки Росія не погодиться заплатити Україні за завдану шкоду. Аргумент США полягає в тому, щоб розробити варіант, який максимізує дохід від заморожених активів і допоможе в підтримці України.

6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

15 березня Шольц заявив, що доходи від заморожених російських активів підуть на закупівлю зброї для України.

21 березня канцлер Австрії Карл Негаммер виступив проти передавання доходів від російських активів для закупівлі зброї для ЗСУ.

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