В США назвали, с какими проблемами столкнулась Россия с солдатами КНДР
Российские военные обучили солдат из Северной Кореи работать с артиллерией, БпЛА, вести пехотные операции. Однако оккупанты столкнулись с рядом трудностей, что может повлиять на ситуацию на фронте, заявил спикер Госдепартамента США Ведант Патель.
По его словам, успех России от использования солдат КНДР будет зависеть от того, насколько хорошо оккупантам удастся интегрировать северокорейских солдат.
"Некоторые из проблем, которые им необходимо будет преодолеть, – это оперативная совместимость, языковой барьер, командование и управление, а также связь", – заявил представитель Госдепартамента.
По информации ведомства, больше 10 000 солдат из КНДР сейчас находятся на востоке России, а большая их часть воюет в Курской области. Госсекретарь США Энтони Блинкен направился в Европу, чтобы, в том числе, обсудить с союзниками участие КНДР в российской войне против Украины.
Патель добавил, что по указанию президента Джо Байдена США продолжают наращивать помощь Украине в сфере безопасности.
- 5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".
- 7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.
- 10 ноября NYT сообщило, что уже 50 000 солдат России и Северной Кореи готовятся к наступлению в Курской области.