В США назвали, с какими проблемами столкнулась Россия с солдатами КНДР

Солдаты Северной Кореи и Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Российские военные обучили солдат из Северной Кореи работать с артиллерией, БпЛА, вести пехотные операции. Однако оккупанты столкнулись с рядом трудностей, что может повлиять на ситуацию на фронте, заявил спикер Госдепартамента США Ведант Патель.

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По его словам, успех России от использования солдат КНДР будет зависеть от того, насколько хорошо оккупантам удастся интегрировать северокорейских солдат.

"Некоторые из проблем, которые им необходимо будет преодолеть, – это оперативная совместимость, языковой барьер, командование и управление, а также связь", – заявил представитель Госдепартамента.

По информации ведомства, больше 10 000 солдат из КНДР сейчас находятся на востоке России, а большая их часть воюет в Курской области. Госсекретарь США Энтони Блинкен направился в Европу, чтобы, в том числе, обсудить с союзниками участие КНДР в российской войне против Украины.

Патель добавил, что по указанию президента Джо Байдена США продолжают наращивать помощь Украине в сфере безопасности.

5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".

7 ноября Зеленский заявил, что солдаты из КНДР понесли первые потери в боях в Курской области.

10 ноября NYT сообщило, что уже 50 000 солдат России и Северной Кореи готовятся к наступлению в Курской области.