У США назвали, з якими проблемами зіткнулася Росія із солдатами КНДР

Солдати Північної Кореї та Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Російські військові навчили солдатів з Північної Кореї працювати з артилерією, БПЛА, вести піхотні операції. Однак окупанти зіткнулися з низкою труднощів, що може вплинути на ситуацію на фронті, заявив речник Держдепартаменту США Ведант Патель.

За його словами, успіх Росії від використання солдатів КНДР залежатиме від того, наскільки добре окупантам вдасться інтегрувати північнокорейських солдатів.

"Деякі з проблем, які їм необхідно буде подолати – це оперативна сумісність, мовний бар'єр, командування та управління, а також зв'язок", – заявив представник Держдепартаменту.

За інформацією відомства, понад 10 000 солдатів з КНДР зараз перебувають на сході Росії, а більша частина воює в Курській області. Держсекретар США Ентоні Блінкен попрямував до Європи, щоб, зокрема, обговорити з союзниками участь КНДР у російській війні проти України.

Патель додав, що за вказівкою президента Джо Байдена США продовжують нарощувати допомогу Україні у сфері безпеки.

5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші бойові зіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.

10 листопада NYT повідомило, що вже 50 000 солдатів Росії та Північної Кореї готуються до наступу в Курській області.