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"В США происходит что-то опасное". Байден назвал Трампа и его сторонников "экстремистами"

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 07:08
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден назвал 45 главу Белого дома Дональда Трампа и его сторонников "экстремистами". Об этом он сообщил во время выступления в Аризоне, цитирует его CNN.

По его словам, в США "происходит что-то опасное". 

"Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA", — сказал Байден, ссылаясь на лозунг Трампа "Make America Great Again". 

Он отметил, что в сегодняшней Республиканской партии "управляют и запугивают экстремисты MAGA".

"Их крайняя программа, если она будет реализована, фундаментально изменит институты американской демократии, какими мы их знаем", — заявил глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что Трамп говорит, что конституция США якобы дает ему право делать все, что он хочет на посту президента. 

"Я никогда не слышал, чтобы президенты говорили это в шутку. Я верю в свободные и честные выборы и мирную передачу власти. Я считаю, что в Америке нет места для политического насилия", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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