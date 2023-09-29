"У США відбувається щось небезпечне". Байден назвав Трампа та його прихильників "екстремістами"

Президент США Джо Байден назвав 45 главу Білого дому Дональда Трампа та його прихильників "екстремістами". Про це він повідомив під час виступу в Арізоні, цитує його CNN.

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За його словами, у США "відбувається щось небезпечне".

"Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA", — сказав Байден, посилаючись на гасло Трампа "Make America Great Again".

Він зазначив, що у сьогоднішній Республіканській партії "керують та залякують екстремісти MAGA".

"Їхня крайня програма, якщо вона буде реалізована, фундаментально змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо", — заявив глава Білого дому.

Американський лідер наголосив, що Трамп каже, що конституція США нібито дає йому право робити все, що він хоче на посаді президента.

"Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома. Я вірю у вільні та чесні вибори та мирне передавання влади. Я вважаю, що в Америці немає місця для політичного насильства", — резюмував він.

У червні Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

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