В США проверят законность заморозки Трампом помощи Украине

Конгресс США (Фото: pixabay)

Счетная палата Конгресса США проверит, не нарушила ли администрация президента Дональда Трампа закон, когда не уведомила Конгресс о заморозке военной помощи Украине, сообщает Politico.

По свидетельствам американских чиновников в рамках расследования об импичменте президента США, военная помощь была лично заблокирована Трампом, и для ее возобновления от президента Владимира Зеленского требовали сделать публичное заявление о начале расследования, связанного с семьей вероятного конкурента Трампа на выборах Джозефа Байдена.

Читайте также: Йованович рассказала о роли Авакова в скандале с импичментом

После того, как о заморозке помощи стало известно, Белый дом под двухпартийным давлением снял ограничения.

Пресс-служба счетной палаты сообщила, что проверка действий администрации началась после запроса от сенатора-демократа Криса Ван Холлена, который он сделал во время слушаний в бюджетном комитете Сената на прошлой неделе.

7 октября Конгресс США потребовал у Пентагона документы, связанные с заморозкой военной помощи Украине.

Читайте также: Чиновник Госдепа США: Нас атаковали "порохоботы" и Луценко