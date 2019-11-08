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В США проверят законность заморозки Трампом помощи Украине

В США проверят законность заморозки Трампом помощи Украине - Фото
Конгресс США (Фото: pixabay)
08.11.2019, 10:12

Проверка была инициирована после запроса от сенатора-демократа

Счетная палата Конгресса США проверит, не нарушила ли администрация президента Дональда Трампа закон, когда не уведомила Конгресс о заморозке военной помощи Украине, сообщает Politico.

По свидетельствам американских чиновников в рамках расследования об импичменте президента США, военная помощь была лично заблокирована Трампом, и для ее возобновления от президента Владимира Зеленского требовали сделать публичное заявление о начале расследования, связанного с семьей вероятного конкурента Трампа на выборах Джозефа Байдена.

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После того, как о заморозке помощи стало известно, Белый дом под двухпартийным давлением снял ограничения.

Пресс-служба счетной палаты сообщила, что проверка действий администрации началась после запроса от сенатора-демократа Криса Ван Холлена, который он сделал во время слушаний в бюджетном комитете Сената на прошлой неделе.

  • 7 октября Конгресс США потребовал у Пентагона документы, связанные с заморозкой военной помощи Украине.

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