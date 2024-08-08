В США разбился вертолет на военной базе: в результате аварии погиб летчик-инструктор

Вертолет AH-64 Apache (Фото: EPA/FOCKE STRANGMANN)

В результате падения вертолета на военной базе Форт-Новосел в штате Алабама в США погиб один из летчиков-инструкторов, еще один человек получил ранения. Об этом сообщило издание АР со ссылкой на заявление Центра передового опыта армейской авиации США и Форт-Новосела.

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Журналисты рассказали: вертолет AH-64 Apache разбился во время плановых летных тренировок на военной базе Форт-Новосел, примерно в 151 км к югу от Монтгомери.

В результате аварии погиб лётчик-инструктор, 46-летний Дэниел Мангера, а студент-пилот армии США был доставлен в больницу для дополнительного обследования, говорится в заявлении.

Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Военное руководство не предоставило никакой информации об обстоятельствах крушения. В заявлении говорится, что по факту аварии идет расследование.

"Нашей главной заботой является благополучие и здоровье пилота-студента, а также забота о семье погибшего", – сказал в заявлении генерал-майор Клер А. Гилл, командующий авиационным центром армии США и генерал-командующий фортом Новосел.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел государства разбился, пересекая горную местность в сильном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил.

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