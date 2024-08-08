У США розбився гелікоптер на військовій базі: внаслідок аварії загинув льотчик-інструктор

Гелікоптер AH-64 Apache (Фото: EPA/FOCKE STRANGMANN)

Унаслідок падіння гелікоптера на військовій базі Форт-Новосел у штаті Алабама в США загинув один із льотчиків-інструкторів, ще одна людина зазнала поранень. Про це повідомило видання АР із посиланням на заяву Центру передового досвіду армійської авіації США і Форт-Новосела.

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Журналісти розповіли: гелікоптер AH-64 Apache розбився під час планових льотних тренувань на військовій базі Форт-Новосел, приблизно 151 км на південь від Монтгомері.

В результаті аварії загинув льотчик-інструктор, 46-річний Деніел Мангера, а студент-пілот армії США був доставлений до лікарні для додаткового обстеження, йдеться в заяві.

Причиною катастрофи, за попередніми даними, стала технічна несправність. Військове керівництво не надало жодної інформації про обставини катастрофи. У заяві йдеться, що за фактом аварії триває розслідування.

"Нашою головною турботою є добробут і здоров’я пілота-студента, а також турбота про сім’ю загиблого", – сказав у заяві генерал-майор Клер А. Гілл, командувач авіаційного центру армії США та генерал-командувач форту Новосел.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ держави розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів ущент, жоден із членів екіпажу не вижив.

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