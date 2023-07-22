В США успешно протестировали дрон-шпион: он следит из стратосферы и его не берет ПВО

В США провели успешные испытания беспилотника Phasa35 – он может шпионить за объектами из стратосферы и является неуязвимым к системам противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bild.

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Отмечается, что дрон был запущен из штата Нью-Мексико. Он поднялся на высоту более 20 километров над Землей, где пробыл около суток.

По словам разработчика Phasa35, в стратосфере БПЛА может пробыть до года, поскольку "питается" энергией солнца с помощью солнечных батарей.

Кроме того, Phasa35 на высоте неуязвим для противовоздушных систем обороны: ему даже не угрожают радары и средства радиоэлектронной борьбы, добавляют журналисты.

СПРАВКА. Дрон Phasa35 оснащен солнечными батареями, которые снабжают его системы энергией днем, а также перезаряжаемыми батареями, – для работы в ночное время. Создан для сверхпродолжительного наблюдения, разведки, охраны, обеспечения связи, защиты границ. Размах крыла – 35 метров, полезная нагрузка – до 15 килограммов.

21 июля 2023 года Кабинет министров принял решение о запуске массового производства боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.

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