У США успішно протестували дрон-шпигун: він стежить зі стратосфери та його не бере ППО

У США провели успішні випробовування безпілотника Phasa35 – він може шпигувати за об'єктами зі стратосфери і є невразливим до систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє Bild.

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Зазначається, що дрон запустили зі штату Нью-Мексико. Він піднявся на висоту у понад 20 кілометрів над Землею, де пробув близько доби.

За словами розробника Phasa35, в стратосфері БпЛА може пробути до року, оскільки "живиться" енергією сонця за допомогою сонячних батарей.

Крім того, Phasa35 на висоті невразливий для протиповітряних систем оборони: йому навіть не загрожують радари й засоби радіоелектронної боротьби, додають журналісти.

ДОВІДКА. Дрон Phasa35 оснащений сонячними батареями, які забезпечують його системи енергією вдень, а також батареями, що перезаряджаються, – для роботи в нічний час. Створений для надтривалого спостереження, розвідки, охорони, забезпечення зв'язку, захисту кордонів. Розмах крила – 35 метрів, корисне навантаження – до 15 кілограмів.

21 липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск масового виробництва боєприпасів для безпілотних літальних апаратів.

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