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В США заявили, что война в Украине может стать замороженной, но не дали четких прогнозов

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 16:39
В США заявили, что война в Украине может стать замороженной, но не дали четких прогнозов - Фото
Джулианна Смит (Фото: EPA)

Посол США в НАТО Джулианна Смит допустила, что война России против Украины может стать замороженной, однако не стала давать однозначных прогнозов насчет сроков ее окончания. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

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По ее словам, Россия могла бы остановить войну "завтра, если бы захотела", а США и НАТО пытаются давить на Москву всеми возможными способами, чтобы изменить стратегические планы диктатора Владимира Путина

"Россия изолирована. НАТО приближается к ее границам и присоединяет новых членов. А Путин обнаруживает, что его собственные экономические показатели становятся все слабее и снижаются. И потому я думаю, что впоследствии Россия поймет, что это был, в сущности, стратегический провал по многим пунктам. Но, с точки зрения прогнозирования, будет ли это еще несколько недель, или месяцев, или дольше, трудно сказать. Наше внимание опять же сосредоточено только на поддержке этих украинских войск, чтобы они могли одержать победу", — сказала Смит.

Она отметила, что переход войны в стадию замороженной является "одной из возможностей", так как россияне часто используют подобную методику. 

"В некоторых случаях они приходят и берут под свой контроль или пытаются аннексировать территорию, как это было с Крымом, а затем пытаются сделать эту аннексию реальностью", — заявила дипломат.

Смит подчеркнула, что международное сообщества будет "пресекать любые попытки" незаконной аннексии украинской территории. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россия Украина США война нато
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