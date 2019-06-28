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28.06.2019, 20:13

В стиле лофт за 300 млн. Каким будет офис Зеленского

В стиле лофт за 300 млн. Каким будет офис Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Архитектор рассказал журналистам, каким планируют сделать Офис президента в Украинском доме

На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Об этом рассказал архитектор Иван Юнаков, чье архитектурное бюро и будет заниматься новым помещением для президента, пишет издание Новое время.

Уточняется, что, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а "европейские гранты".

По словам Юнакова, обсуждалось до 15 вариантов для переноса офиса. Проблему выбора решала большая группа архитекторов, социологов и транспортников. Рассматривали не только локацию, но и подъездные пути и подходы к каждому зданию.

Сейчас архитекторы прорабатывают уже четвертую редакцию проекта реконструкции Украинского дома, чтобы там смогли поместиться 500 сотрудников. Полезная площадь этого здания составляет около 8 тыс кв м, а в нынешнем здании на Банковой, несмотря на то, что оно больше, полезная площадь меньше — всего 5 тыс кв м.

Согласно проекту, президент будет работать на четвертом этаже Украинского дома, пятый этаж займут администрация и юридические отделы, а третий будет отдан главе офиса и его замам. Стены большинства кабинетов, согласно планам, будут стеклянными, а в целом

Система отопления будет полностью переделана. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, поэтому планируется ввод новой технологичной конструкции, где специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами.

В офисе планируется кафе и спортзал, а под землей — большая парковка на 134 места с тремя заездами — двумя с улицы Владимирский спуск и одного с Трехсвятительской.

25 июня Зеленский утвердил предложение об Офисе президента и назначил его руководителем главу АП Андрея Богдана. Здание АП на Банковой планируют передать под музей, однако, как заявило руководство Национального художественного музея, здание АП в нынешнем состоянии непригодно в качестве музейного помещения.

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Теги: Владимир Зеленский, украинский дом, офис президента
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