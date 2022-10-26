В странах Евросоюза ажиотаж по закупкам оружия, ЕС просит координировать их друг с другом

Сегодня, 26 октября, Европейский Союз призвал министров обороны стран блока координировать закупки оружия, чтобы получить более выгодные условия от поставщиков. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, западные страны торопятся пополнить запасы оружия и боеприпасов, после того как огромные партии военной помощи были отправлены в Украину. Это требует от промышленности наращивания мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос.

"Необходимо срочно восстановить боеготовность наших европейских вооруженных сил и пополнить истощенные запасы", – заявил комитету Европарламента глава отдела безопасности и обороны дипломатической службы ЕС Стейн Молс.

Следующая встреча министров обороны ЕС состоится 15 ноября, и Молс выразил надежду, что они представят конкретные предложения по скоординированным закупкам оружия, чтобы была возможность получить более выгодные условия от поставщиков.

По словам Молса, европейским странам нужны противовоздушная и противоракетная оборона, противотанковые и артиллерийские системы, а также беспилотники.

Брюссель надеется на 5-7 "знаковых проектов" для координации закупок странами-членами.

Как отмечается, оборонные закупки в ЕС редко осуществляются совместно, поскольку страны стремятся поддерживать свою отечественную промышленность.

"Сейчас действительно такая ситуация, когда всем нам стоит отложить в сторону эти давние… национальные интересы", – сказал Молс.

Глава генерального директората Европейской комиссии по обороне, промышленности и космосу Тимо Песонен заявил, что страны ЕС слишком долго пренебрегали инвестициями в оборону.

По его словам, за 20 лет инвестиции ЕС увеличились на 22%,в США – на 66%, в России – почти на 300% и более чем на 600% – в Китае.

24 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу необходимо увеличить "поставки всего" Украине, чтобы она могла воевать всю зиму.

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Наталія Медведєва

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