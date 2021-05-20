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В суде допросили экс-депутата Щербича, которого якобы похитил Стерненко: его версия

20.05.2021, 21:53
В суде допросили экс-депутата Щербича, которого якобы похитил Стерненко: его версия - Фото
Сергей Щербич (фото - suspilne.media)

Бывший депутат Коминтерновского райсовета Одесской области Сергей Щербич, которого якобы похитили и пытали Сергей Стерненко и Руслан Демчук, впервые пришел на рассмотрение апелляции по этому делу. Он дал показания, озвучив свою версию событий, сообщает корреспондент Суспильного.

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Щербич заявил, что считает приговор Стерненко и Демчуку справедливым и выступил против его обжалования.

Допрос происходил с переводчиком, так как Щербич отказался давать показания на украинском языке и говорил на русском.

Бывший депутат отказался отвечать на вопросы Стерненко об участии в антимайдане, партии Родина и Доверяй делам. Судьи сняли эти вопросы, поскольку "они не имеют отношения к апелляционной жалобе". Сам Щербич заявил, что никогда не поддерживал сепаратизм. Показания он зачитывал с листа, пишет издание.

По словам Стерненко, ранее 90% заседаний по этому делу откладывались из-за неявки Щербича или прокурора. За пять лет истек срок давности по статье обвинения о похищении.

Завтра же процесс завершается, судья уходит в совещательную комнату для принятия решения. "Учитывая ряд нарушений, которые суд допускал во время процесса, не думаю, что решение будет справедливым", – прокомментировал Стерненко.

Версия Щербича

Потерпевший заверил, что накануне похищения его пригласил встретиться Демчук. Они якобы планировали благотворительную акцию в местном ТРЦ, чтобы собрать средства для раненых бойцов АТО. Пострадавший сказал, что имел с собой два телефона, 300 грн, разрешение на травматическое оружие, банковскую карточку и водительское удостоверение.

По словам Щербича, на месте встречи, в селе Фонтанка, он сел в автомобиль, в котором находились Демчук и Стерненко. Через 10 минут разговора "о Фонтанке" на заднее сидение якобы подсели еще двое и стали его избивать.

Бывший депутат утверждает, что Стерненко достал пистолет, после чего прозвучало три выстрела, и он потерял сознание.

В машине, по словам Щербича, ему связали руки и надели мешок на голову. По дороге его якобы били.

По словам потерпевшего, далее его завели в подвал, где пытались оказать медицинскую помощь. Вместе с тем Щербич заявил, что после этого его называли сепаратистом и снова били.

"Использовали плоскогубцы, металлический предмет. Выстрелили возле уха. Я потерял сознание. Через некоторое время пришел в норму. Меня положили на матрас и сказали ждать. Потом угрожали мне и семье. Позже дали 200 граммов водки, запил компотом", – заявил экс-депутат .

По словам Щербича, от него требовали сложить депутатский мандат.

Далее его отвезли в сквер недалеко от Суворовского районного суда Одессы. Там нападавшие напомнили о своем требовании и ушли. Щербич заявил, что разрешение на оружие, портмоне, карты и 300 грн у него забрали.

Реакция Стерненко

Активист отметил, что заседание "было интересным".

Стерненко привел ряд, на его взгляд, несоответствий в показаниях Щербича.

Якобы ранее потерпевший говорил, что ему на голову надевали полиэтиленовый мешок, а теперь заявил, что тканевый. В суде первой инстанции он, по словам Стерненко, говорил что сам позвонил знакомому из милиции и сообщил о нападении на него, теперь же сказал, что милиция приехала к нему сама, и он никому не звонил.

"Пистолет, из которого якобы я стрелял в него, он узнал через восемь месяцев, потому что запомнил его по вспышкам. Щербич сообщил, что он узнавал пистолет по фото. Но в протоколе опознания пистолета, где стоит его же подпись, указано, что он узнал его вживую, и на опознание предоставлялись именно пистолеты, а не фото", – написал Стерненко в Facebook.

Кроме того Щербич, по словам активиста, сообщил, что не знает, кто именно и когда у него забрал 300 грн, за которые Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы. Также ранее он якобы утверждал, что имущество у него отобрали в подвале. Сегодня, говорит Стерненко, он заявил, что телефон и 300 грн у него забрали в автомобиле.

  • Щербич утверждает, что весной 2015-го его "похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата".
  • В сентябре 2015-го Стерненко, который на тот момент руководил одесской ячейкой Правого сектора, задержали по подозрению в похищении. 
  • 23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества.
  • Сейчас суд рассматривает апелляцию активиста

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Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко суд похищение сергей щербич Руслан Демчук
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