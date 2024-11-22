В Сумах это впервые. Россия атаковала город "шахедами" со шрапнелью
Российские дроны-камикадзе Shahed, которые атаковали Сумы утром 22 ноября, были заполнены шрапнелью. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, передает Суспильне.
В Сумах это первый случай применения таких дронов, отметил глава ОВА.
"Шахеды", которыми били по Сумам, были снаряжены шрапнелью. Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов", – заявил Артюх.
Как отмечает Сумская областная прокуратура, россияне применили запрещенные международным правом методы ведения войны.
"Оккупанты тремя беспилотниками атаковали гражданскую инфраструктуру города. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, транспортные средства, станция техобслуживания", – заявляет ведомство.
В результате атаки врага по состоянию на 09:00 известно о гибели двух мужчин и еще 12 человек получили ранения.
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