Россия атаковала "шахедами" жилой микрорайон в Сумах. Есть погибшие и раненые
Под утро 22 ноября в Сумах раздались взрывы. Временно исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил о двух погибших.
По данным местных Telegram-каналов, около 5:12 в городе произошли два взрыва. Затем взрыв был слышен в 05:25 и 05:50. Воздушные Силы предупреждали об атаке вражеских БПЛА.
По словам Кобзаря, по состоянию на 06:11 известно о двух погибших на разных локациях, где раздались взрывы. На месте работают медики, спасатели и другие экстренные службы.
Как сообщили в Сумской областной военной администрации, враг ударил "шахедами" по жилому микрорайону. Есть пострадавшие.
В городе сохраняется угроза повторной атаки дронов, работает противовоздушная оборона, предупредил Кобзарь.
ДОПОЛНЕНО в 06:53. В результате удара по городу ранены 10 человек, сообщил председатель городской военной администрации Алексей Дрозденко.
- 21 ноября Россия атаковала Днепр баллистической ракетой. Это первый случай в истории использования такого вооружения против другой страны. По словам Путина, ракета называется "Орешник" и была применена в ответ на атаки ATACMS по РФ.
- Также РФ сбросила бомбу на жилой квартал в Константиновке Донецкой области. Ранены пять женщин, в городе повреждены дома.