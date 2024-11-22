Россия атаковала "шахедами" жилой микрорайон в Сумах. Есть погибшие и раненые

Последствия ударов по Сумах (Фото: t.me/drozdenko_sumy)

Под утро 22 ноября в Сумах раздались взрывы. Временно исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил о двух погибших.

По данным местных Telegram-каналов, около 5:12 в городе произошли два взрыва. Затем взрыв был слышен в 05:25 и 05:50. Воздушные Силы предупреждали об атаке вражеских БПЛА.

По словам Кобзаря, по состоянию на 06:11 известно о двух погибших на разных локациях, где раздались взрывы. На месте работают медики, спасатели и другие экстренные службы.

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, враг ударил "шахедами" по жилому микрорайону. Есть пострадавшие.

В городе сохраняется угроза повторной атаки дронов, работает противовоздушная оборона, предупредил Кобзарь.

ДОПОЛНЕНО в 06:53. В результате удара по городу ранены 10 человек, сообщил председатель городской военной администрации Алексей Дрозденко.