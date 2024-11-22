Росія атакувала "шахедами" житловий мікрорайон у Сумах. Є загиблі та поранені
Під ранок 22 листопада у Сумах пролунали вибухи. Тимчасовий виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар повідомив про двох загиблих.
За даними місцевих Telegram-каналів, близько 5:12 в місті пролунало два вибухи. Потім вибух було чутно о 05:25 та 05:50. Повітряні Сили попереджали про атаку ворожих БпЛА.
За словами Кобзара, станом на 06:11 відомо про двох загиблих на різних локаціях, де пролунали вибухи. На місці працюють медики, рятувальники та інші екстрені служби.
Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, ворог влучив "шахедами" по житловому мікрорайону. Є постраждалі.
У місті зберігається загроза повторної атаки дронів, працює протиповітряна оборона, попередив Кобзар.
ДОПОВНЕНО о 06:53. В наслідок удару по місту, поранено 10 собі, повідомив голова міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
- 21 листопада Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою. Це перший випадок в історії використання такого озброєння проти іншої країни. За словами Путіна, ракета називається "Орєшнік" і була застосована у відповідь на атаки ATACMS по РФ.
- Також РФ скинула бомбу на житловий квартал у Костянтинівці Донецької області. Поранені п'ять жінок, в місті пошкоджено будинки.