Росія атакувала "шахедами" житловий мікрорайон у Сумах. Є загиблі та поранені

Наслідки ударів по Сумах (Фото: t.me/drozdenko_sumy)

Під ранок 22 листопада у Сумах пролунали вибухи. Тимчасовий виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар повідомив про двох загиблих.

За даними місцевих Telegram-каналів, близько 5:12 в місті пролунало два вибухи. Потім вибух було чутно о 05:25 та 05:50. Повітряні Сили попереджали про атаку ворожих БпЛА.

За словами Кобзара, станом на 06:11 відомо про двох загиблих на різних локаціях, де пролунали вибухи. На місці працюють медики, рятувальники та інші екстрені служби.

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, ворог влучив "шахедами" по житловому мікрорайону. Є постраждалі.

У місті зберігається загроза повторної атаки дронів, працює протиповітряна оборона, попередив Кобзар.

ДОПОВНЕНО о 06:53. В наслідок удару по місту, поранено 10 собі, повідомив голова міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.