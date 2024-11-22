В ООН после российского удара новой ракетой заявили, что "это все тревожно"

Стефан Дюжаррик (Фото: Официальный сайт ООН)

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал удар России по Днепру новой ракетой и выразил обеспокоенность ситуацией. Об этом он заявил журналистам во время брифинга.

"Это все тревожно и все развивается в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны сделали срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации. Мы много раз говорили о необходимости гарантировать защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам инфраструктуры", – отметил Дюжаррик.

Он добавил, что ООН "хочет видеть конец этого конфликта" в соответствии с международным правом, резолюциями Генассамблеи и принципом территориальной целостности.