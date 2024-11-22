В ООН после российского удара новой ракетой заявили, что "это все тревожно"
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал удар России по Днепру новой ракетой и выразил обеспокоенность ситуацией. Об этом он заявил журналистам во время брифинга.
"Это все тревожно и все развивается в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны сделали срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации. Мы много раз говорили о необходимости гарантировать защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам инфраструктуры", – отметил Дюжаррик.
Он добавил, что ООН "хочет видеть конец этого конфликта" в соответствии с международным правом, резолюциями Генассамблеи и принципом территориальной целостности.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету, но подробностей не предоставили.
- Зеленский заявил, что по характеристикам эта ракета соответствует межконтинентальной баллистике.
- В то же время, анонимный западный чиновник заявил ABC News, что это была не межконтинентальная ракета.
- Позже Путин заявил, что Россия применила ракету средней дальности "Орешник".