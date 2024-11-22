В ООН після російського удару новою ракетою заявили, що "це все тривожно"

Стефан Дюжаррік (Фото: Офіційний сайт ООН)

Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік прокоментував удар Росії по Дніпру новою ракетою і висловив занепокоєння ситуацією. Про це він заявив журналістам під час брифінгу.

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"Це все тривожно й усе розвивається у неправильному напрямку. Ми хочемо, щоб усі сторони зробили термінові кроки для запобігання ескалації ситуації. Ми багато разів говорили про необхідність гарантувати захист цивільних осіб, не завдавати ударів по цивільних об'єктах чи критично важливих об'єктах інфраструктури", – зазначив Дюжаррік.

Він додав, що ООН "хоче бачити кінець цього конфлікту" згідно з міжнародним правом, резолюціями Генасамблеї та принципом територіальної цілісності.