У Сумах це вперше. Росія атакувала місто "шахедами" зі шрапнеллю

Наслідки ударів по Сумах (Фото: Національна поліція)

Російські дрони-камікадзе Shahed, що атакували Суми вранці 22 листопада, були заповнені шрапнеллю. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, передає Суспільне.

У Сумах це перший випадок застосування таких дронів, зазначив голова ОВА.

"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів", – заявив Артюх.

Як зазначає Сумська обласна прокуратура, росіяни застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

"Окупанти трьома безпілотниками атакували цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, транспортні засоби, станція техобслуговування", – заявляє відомство.

Унаслідок атаки ворога станом на 09:00 відомо про загибель двох чоловіків і ще про 12 людей, які отримали поранення.