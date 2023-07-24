В Сумах раздался взрыв, работает ПВО

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В Сумах раздался взрыв, сообщили мониторинговые каналы в Telegram, в области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах пишут о возможной работе сил противовоздушной обороны.

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Около 14:39 жители города услышали взрыв.

Официальной информации от властей пока не было.

ДОПОЛНЕНО в 14:52. В Сумской ОВА сообщили о работе ПВО в области. Продолжается воздушная тревога.

15 июля появилась возможность бесплатной эвакуации из Сумской области. Поезд Сумы – Киев будет курсировать каждый день. Из Сум будет отправляться в 06:47 и прибывать в столицу в 11:41.

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