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У Сумах пролунав вибух, працює ППО

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 14:51
У Сумах пролунав вибух, працює ППО - Фото
Крилата ракета (Ілюстративне фото)
доповнено

У Сумах пролунав вибух, повідомили моніторингові канали у Telegram, в області оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах пишуть про ймовірну роботу сил протиповітряної оборони.

Близько 14:39 жителі міста почули вибух.

Офіційної інформації від влади наразі не було.

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ДОПОВНЕНО о 14:52. У Сумській ОВА повідомили про роботу ППО в області. Триває повітряна тривога.

  • 15 липня 2023 року з'явилася можливість безкоштовної евакуації із Сумської області. Поїзд Суми – Київ курсуватиме щодня. Із Сум вирушатиме о 06:47 та прибуватиме до столиці об 11:41.

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Мілана Головань
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