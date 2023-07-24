У Сумах пролунав вибух, працює ППО

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У Сумах пролунав вибух, повідомили моніторингові канали у Telegram, в області оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах пишуть про ймовірну роботу сил протиповітряної оборони.

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Близько 14:39 жителі міста почули вибух.

Офіційної інформації від влади наразі не було.

ДОПОВНЕНО о 14:52. У Сумській ОВА повідомили про роботу ППО в області. Триває повітряна тривога.

15 липня 2023 року з'явилася можливість безкоштовної евакуації із Сумської області. Поїзд Суми – Київ курсуватиме щодня. Із Сум вирушатиме о 06:47 та прибуватиме до столиці об 11:41.

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