Суми. Росія вдарила дроном Shahed по оздоровчому закладу, поранено медсестру — ОВА
20.07.2023, 08:19
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе Shahed-136 по оздоровчому закладу у Сумах у ніч проти 20 липня. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
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В ОВА заявляють, що близько 01:30 три ударні безпілотники атакували обласний центр.
Два з них були збиті Силами протиповітряної оборони.
Третій влучив в будівлю позашкільної оздоровчої установи, пошкоджено приміщення, почалася пожежа.
Постраждала медсестра, вона отримала необхідну допомогу. Займання було ліквідовано.
Також у ніч проти 20 липня Росія вдарила ракетами по житлових багатоповерхівках у Миколаєві, внаслідок чого загинули люди, загалом 18 осіб постраждали.
- 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
- Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей.
- Ось наслідки масованого удару по Одесі.
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