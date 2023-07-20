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Суми. Росія вдарила дроном Shahed по оздоровчому закладу, поранено медсестру — ОВА

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 08:19
Суми. Росія вдарила дроном Shahed по оздоровчому закладу, поранено медсестру — ОВА - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе Shahed-136 по оздоровчому закладу у Сумах у ніч проти 20 липня. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

В ОВА заявляють, що близько 01:30 три ударні безпілотники атакували обласний центр.

Два з них були збиті Силами протиповітряної оборони.

Третій влучив в будівлю позашкільної оздоровчої установи, пошкоджено приміщення, почалася пожежа.

Постраждала медсестра, вона отримала необхідну допомогу. Займання було ліквідовано.

Також у ніч проти 20 липня Росія вдарила ракетами по житлових багатоповерхівках у Миколаєві, внаслідок чого загинули люди, загалом 18 осіб постраждали.

  • 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей. 
  • Ось наслідки масованого удару по Одесі.

Читайте також: Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та промисловості, багато поранених

Дмитро Гриниченко
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війнаСумиппоShahed-136дрони-камікадзе
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