Сумы. Россия ударила дроном Shahed по оздоровительному учреждению, ранена медсестра — ОВА
20.07.2023, 08:19
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе Shahed-136 по оздоровительному учреждению в Сумах в ночь на 20 июля. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
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В ОВА заявляют, что около 01:30 три ударных беспилотника атаковали областной центр.
Два из них были сбиты Силами противовоздушной обороны.
Третий попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения, повреждено помещение, начался пожар.
Пострадала медсестра, она получила необходимую помощь. Возгорание было ликвидировано.
Также в ночь на 20 июля Россия ударила ракетами по жилым многоэтажкам в Николаеве, в результате чего погибли люди, всего 18 человек пострадали.
- 19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.
- Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.
- Вот последствия массированного удара по Одессе.
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