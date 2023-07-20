Сумы. Россия ударила дроном Shahed по оздоровительному учреждению, ранена медсестра — ОВА

Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе Shahed-136 по оздоровительному учреждению в Сумах в ночь на 20 июля. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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В ОВА заявляют, что около 01:30 три ударных беспилотника атаковали областной центр.

Два из них были сбиты Силами противовоздушной обороны.

Третий попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения, повреждено помещение, начался пожар.

Пострадала медсестра, она получила необходимую помощь. Возгорание было ликвидировано.

Также в ночь на 20 июля Россия ударила ракетами по жилым многоэтажкам в Николаеве, в результате чего погибли люди, всего 18 человек пострадали.

19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.

Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.

Вот последствия массированного удара по Одессе.

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