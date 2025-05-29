В Сумской области продолжаются бои на отдельных участках границы

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Сумской области продолжаются активные боевые действия на отдельных участках границы, сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

"По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности, вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин", – рассказал чиновник.

По его словам, россияне действуют малыми группами (такую тактику они и раньше применяли на этом направлении), пытаются проникать в приграничные села и закрепиться.

Григоров сообщил, что ситуация на линии боестолкновения постоянно меняется: "Где-то инициатива за нами, где противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй".

Чиновник отметил, что для усиления защиты людей и территорий обладминистрация совместно с военными "реализует комплекс мер по эффективному противодействию врагу".

Также чиновник призвал жителей приграничья не медлить с эвакуацией. По его данным, за последние сутки из приграничных общин Сумщины были эвакуированы 50 человек.

"Уважаемые жители области, прошу вас не поддаваться враждебным информационным влияниям. Сохраняйте бдительность и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации", – подытожил Григоров.

Украинский аналитический проект Deepstate фиксирует ситуацию так: россияне контролируют 93,11 квадратных километров, серая зона – 72,94 км кв.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate